أكد وزير خارجية سورية أسعد حسن الشيباني اليوم (الإثنين) أن الإدارة الجديدة تريد إعادة سورية إلى محيطها العربي، متعهداً بالعمل على توطيد علاقة بلاده مع دول الخليج.وقال الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إنه أطلع وفد مجلس التعاون الخليجي على خطوات بناء مستقبل سورية، مشيداً بدعم الدول العربية للشعب السوري.بدوره قال وزير خارجية الكويت إن دول مجلس التعاون تتضامن مع سورية، وتؤكد احترام سيادتها ودعم استقرارها، مضيفاً أن دول مجلس التعاون ترفض أي انتهاك لسيادة سورية، وأنها ملتزمة بدعم الشعب السوري.وأشار إلى أنه بحث مع أحمد الشرع سبل تعافي الاقتصاد السوري، مبيناً أن دول مجلس التعاون تدعو لرفع العقوبات عن سورية، وفتح صفحة جديدة معها، لافتاً إلى أن أمن سورية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة.من جهته أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، دعم سورية والتضامن مع الشعب السوري، سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، موضحاً أن مجلس التعاون الخليجي يولي أهمية كبيرة للملف السوري ويشدد على ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها.وأكد البديوي تأييد المجلس للانتقال السياسي الشامل في سورية، لافتاً إلى أن استقرارها ركيزة أساسية لأمن المنطقة، مشدداً على رفض أي تدخل أجنبي في سورية، وعلى ضرورة انسحاب إسرائيل فوراً من الأراضي السورية.ولفت إلى أن الجولان أرض سورية محتلة، معلناً إدانة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان، مطالباً برفع العقوبات الدولية المفروضة على سورية.ووصل وفد رفيع من مجلس التعاون الخليجي إلى دمشق اليوم، ويضم الوفد وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله علي اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وكان في استقبالهم قائد إدارة العمليات العسكرية السورية أحمد الشرع.