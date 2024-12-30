كشف وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني أن بلاده تتطلع لبناء علاقات إستراتيجية مع السعودية في المجالات كافة، وأعلن في تصريحات له أنه تلقى دعوة رسمية لزيارة المملكة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مؤكداً أنه يتشرف بتمثيل سورية في أول زيارة رسمية للسعودية.وقال الشيباني لنظيره الأوكراني أندريه سيبيها أمس (الاثنين): «إن دمشق تأمل في شراكات إستراتيجية وعلمية مع أوكرانيا على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي». وأضاف: «الشعبان السوري والأوكراني لديهما ذات التجربة وذات المعاناة التي عشناها خلال 14 سنة».من جانبه، قال سيبيها، الذي التقى قائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع في دمشق، إن أوكرانيا سترسل مزيداً من شحنات المساعدات الغذائية إلى سورية، بعد الوصول المتوقع لنحو 20 شحنة من الطحين (الدقيق).وفيما يترقب السوريون مرحلة بناء الدولة، رسمت الإدارة الجديدة ملامح المرحلة الانتقالية، بالشروع في التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر وطني جامع. وأفصحت مصادر مطَّلعة أنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، لتنظيم الدعوات وتفاصيل الجلسات وتحديد الموعد. وأفادت باستمرار النقاشات مع كل مكونات الشعب السوري، متوقعة أن يتجاوز عدد المشاركين الألف.وأعلن مسؤول سوري تعيين ميساء صابرين في منصب حاكم المصرف المركزي، مؤكداً أنها أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية السورية.وبينما تمددت المواجهات شمال شرق سورية بين قوات سورية الديموقراطية (قسد) التي تسيطر على مناطق واسعة، وفصائل مسلحة موالية لتركيا في المنطقة لتشمل جبهة تل تمر في الحسكة، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجدداً في مدينة البعث بريف القنيطرة، بعد احتلالها عدة بلدات في الجنوب السوري على الحدود.من جهته، عزا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإطاحة السريعة بنظام الأسد إلى عجزه عن معالجة المشكلات الاجتماعية في سورية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية (تاس) أمس، فيما بدا، بحسب مراقبين، أن موسكو تنأى بنفسها عن الأسد، رغم أنها منحته حق اللجوء على أراضيها.