بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

وقال الملك في برقيته: «تلقينا نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق السيد جيمي كارتر، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق السيد جيمي كارتر، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».