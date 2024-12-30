استعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الإثنين) وعيه بعد عملية جراحية لاستئصال البروستاتا. ووفقاً لمكتبه فإن نتنياهو أجرى الجراحة في المركز الطبي «هداسا» في القدس.وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن نتنياهو (75 عاما) نقل إلى جناح محصن تحت الأرض للتعافي، مبيناً أن الجراحة انتهت بنجاح دون مضاعفات واستيقظ وهو في حالة جيدة وفي وعيه الكامل.وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن يقضي نتنياهو عدة أيام تحت المراقبة في جناح التعافي المحصن، مشيرة إلى أنه خضع لتأثير التخدير الكامل لإجراء العملية بعد أن اكتشف الأطباء عدوى في المسالك البولية نتيجة لتضخم حميد في البروستاتا.وقال رئيس قسم المسالك البولية البروفيسور عوفر غوفريت في بيان: «إن العملية سارت كما هو مخطط لها».