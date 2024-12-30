اختارت الإدارة السورية الجديدة ميساء صابرين في منصب حاكم المصرف المركزي.

وأفا مسؤول سوري، اليوم(الإثنين)، بأن ميساء صابرين الحاصلة على شهادة الماجستير في المحاسبة، أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية السورية.

وشغلت صابرين قبل تكليفها بهذا المنصب عدة مواقع مرموقة في المصرف المركزي، إذ كانت النائبة الأولى لحاكم المصرف والمديرة المشرفة، فضلاً عن رئاستها قسم الرقابة المكتبية في المصرف، ما أتاح لها بناء خبرة واسعة في إدارة الأعمال المصرفية.

وعملت عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، منذ عام 2018، وأسهمت بشكل فعال في تطوير وتوجيه سياسات السوق المالية في سورية.

واعتبر مراقبون أن تعيين صابرين في هذا المنصب البارز يعد خطوة كبيرة في مسيرة المرأة السورية في القطاع المصرفي.