يشهد قطاع غزة قصفاً جوياً ومدفعياً إسرائيلياً عنيفاً طال مناطق متفرقة، وأطلقت الزوارق الحربية النيران تجاه منطقه المواصي غربي مدينة رفح جنوبي القطاع المنكوب والمحاصر، في وقت كثفت المدفعية قصفها على المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح.وحسب شهود عيان، فقد غرقت عشرات الخيام في مخيمات النزوح في دير البلح وسط القطاع ومواصي خان يونس جنوبه. وأضاف الشهود أن 81% من خيام النازحين لم تعد صالحة للعيش، مؤكدين أنها تدهورت بشكل كامل بفعل عوامل الزّمن والظّروف الجوية.في غضون ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 مرضى من بين 10 أثناء نقلهم من مستشفى الإندونيسي إلى مستشفى الشفاء عبر منظمة الصحة العالمية، فيما لا يزال 7 آخرين و10 من الكوادر الطبية في مستشفى الإندونيسي يواجهون ظروفا مأساوية.وهزت انفجارات عنيفة وسط غزة، نتيجة نسف مبانٍ سكنية في أرض أبو مهادي غرب مخيم النصيرات، وأطلقت مسيرات إسرائيلية النار صوب منازل المواطنين غربي النصيرات.واستهدف قصف مدفعي مكثف المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح، وتصاعدت ألسنة الدخان إثر حريق نشب في منازل المواطنين في منطقة عريبة شمال غرب مدينة رفح.وتركز العمليات الإسرائيلية منذ السادس من أكتوبر الماضي على شمال غزة.وأودت الحرب حتى الآن بحياة أكثر من 45500 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة.