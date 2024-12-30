كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لم تعد تمتلك وثائق سفر صالحة، تخولها الدخول إلى بريطانيا، بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها.وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن الحكومة البريطانية لن تسمح لزوجة الأسد بالعودة إلى البلاد، لأن القرار لا يمكن أن يستند فقط إلى أسباب صحية.وبحسب تقارير استندت إليها الصحيفة، فإن حالة أسماء الأسد تشهد تدهورا، بسبب إصابتها بسرطان الدم. وأفادت بأن فرص بقاء أسماء الأسد على قيد الحياة لا تتجاوز 50%.وكانت السيدة البالغة من العمر 49 عاما، أعلنت في مايو الماضي أنها تخضع للعلاج بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهو سرطان عدواني يصيب نخاع العظام والدم، يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تعافيها من سرطان الثدي في عام 2019.ورغم أنها تحمل الجنسية البريطانية، تظل أسماء الأسد مقيدة بالعقوبات المفروضة عليها لارتباطها بنظام زوجها الأسد، إذ أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن العقوبات ستمنعها من العودة إلى المملكة المتحدة.وفرض الاتحاد الأوروبي بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، عقوبات عليها شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبررا ذلك بأنها «تستفيد من النظام السوري المرتبطة به»، ورغم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإن لندن أبقت على هذه العقوبات.وفي أوائل ديسمبر الجاري، انهار حكم حزب البعث الذي تولى السلطة في سورية عام 1963، مع فقدان نظام بشار الأسد السيطرة على العاصمة دمشق ودخولها في قبضة الفصائل العسكرية.