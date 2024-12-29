أعلن «تلفزيون سوريا» الموالي للفصائل المسلحة اليوم (الأحد) عن موعد تشكيل حكومة سورية جديدة، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأسبوع القادم.ونقل التلفزيون السوري عن الإدارة الجديدة تأكيدها أنه سيتم تشكيل حكومة سورية جديدة بعد المؤتمر الوطني.وعثرت السلطات في سورية اليوم على أربع مقابر جماعية في ريف حمص، وبحسب المرصد السوري فإنه تم انتشال 20 رفاتاً مجهولة الهوية حتى الآن من ثلاث مقابر جماعية في قرية القبو، يرجح أنهم اعتقلوا أو اختفوا قسرا في فترات سابقة، ليرتفع بذلك عدد المقابر الجماعية المكتشفة وفق توثيقات المرصد السوري منذ سقوط بشار الأسد، إلى تسع مقابر جماعية احتوت على رفات 1475 ضحية، موزعة على مقبرتين جماعيتين في درعا عثر فيهما على 127 جثة، وثلاث مقابر جماعية بريف دمشق تضم رفات 128 جثة، إضافة إلى أربع مقابر في حمص تضم رفات 1220 جثة.من جهة أخرى، هز انفجار عنيف مستودعاً للأسلحة كان تابعاً للنظام السوري السابق، بالقرب من مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، ووفقاً للمرصد السوري فإن حصيلة قتلى الانفجار ارتفعت إلى 11 شخصاً غالبيتهم من المدنيين، فيما تستمر عمليات انتشال الجثث من موقع الانفجار ورفع الأنقاض.وقال شهود عيان إن الانفجار الضخم رافقه صوت طائرات حربية كات تحلق في المكان مشيرة إلى أن مكان الانفجار كان يحوي أسلحة وذخائر منها بنادق وقاذف من نوع «آر بي جي» وترجج مصادر عسكرية أن يكون الانفجار ناجماً عن استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية.