أعلنت غرفة عمليات مشروع مسام لنزع الألغام اليوم (الأحد) تطهير 989,525 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية منذ بداية الشهر الجاري، ونزع 3174 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الماضي، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ 1 وحتى 27 ديسمبر الجاري إلى 5398 لغماً.وقالت عمليات مسام في بيان لها إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 3164 ذخيرة غير منفجرة و7 ألغام مضادة للدبابات، ليرتفع عدد ما جرى نزعه منذ بداية ديسمبر وحتى الآن إلى 5206 ذخائر غير منفجرة و161 لغماً مضاداً للدبابات.من جهته، قال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي إن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى 27 ديسمبر الجاري 476,432 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مبيناً أن الفرق نزعت منذ بداية المشروع وحتى الآن 315,747 ذخيرة غير منفجرة و8180 عبوة ناسفة.وأشار إلى أن الفرق نزعت أيضاً حتى الآن 145,887 لغماً مضاداً للدبابات و6690 لغماً مضاداً للأفراد، مبيناً أن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت حتى الآن من تطهير 63,378,671 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.