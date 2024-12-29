فيما أعلن تنظيم القاعدة الإرهابي إعدام 11 يمنيا بينهم صحفي اختطفهم منذ سنوات، أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم (الأحد) بشدة جريمة مقتل الصحفي محمد المقري على يد تنظيم القاعدة الإرهابي بعد أكثر من ٩ سنوات على إخفائه.وقالت النقابة في بيان: ننعى الصحفي محمد علي المقري مراسل قناة «اليمن اليوم» بحضرموت المختفي منذ 12 أكتوبر 2015، الذي أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (الجمعة) قتله في فترة سابقة ضمن 11 شخصا آخرين بذريعة التجسس ضد عناصره، في جريمة إرهابية بشعة استهدفت حياة كثير من المدنيين.واعتبرت النقابة هذه الجريمة عملا إرهابيا من جهة متطرفة سيطرت على مدينة المكلا في عام 2015، ومن ثم انسحبت بعد عودة قوات الحكومة الشرعية، وتؤكد على ضرورة محاسبة هذه الجماعة والتحقيق مع الشخصيات التي نشطت معها في تلك المرحلة وصارت معروفة للجهات الرسمية.واستنكرت نقابة الصحفيين هذه الجريمة الدخيلة على المجتمع اليمني وعاداته وتقاليده، والمعادية للقيم الإنسانية وحق الحياة، موضحة أن من حقها مقاضاة كل قتلة الصحفيين والمعتدين على حق التعبير وحرية الصحافة.وطالبت النقابة السلطات المعنية بالتحقيق في الجريمة وملاحقة المجرمين والكشف عن جثمان الصحفي وتسليمه لأسرته.