لا تزال المواجهات متواصلة في محيط جسر قره قوزاك قرب سد تشرين بين «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) وفصائل مسلحة موالية لتركيا، لليوم الـ20 على التوالي في شمال سورية.وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين قسد والفصائل المسلحة في ريف الحسكة، اليوم (الأحد).وأفاد بأن الاشتباكات شهدت استخداماً مكثفاً للأسلحة الثقيلة، واستهدفت قوات قسد قواعد الجيش التركي والفصائل المسلحة في المنطقة، وأسفرت الهجمات عن إصابة أربعة عناصر من الفصائل بجروح.وأكدت مصادر سورية استمرار الاشتباكات في محيط سد تشرين وجسر قره قوزاق شمال سورية، مؤكدة أنه لم يحدث أي تغيير جغرافي، إذ لا تزال قوات قسد تسيطر على سد تشرين.وأضافت أن نحو 120 قتيلاً سقطوا من الطرفين وأن الاشتباكات ما تزال مستمرة من دون قدرة التحالف الدولي على فرض هدنة وسط تهديدات تركية بالتوغل والقضاء على الوحدات الكردية في شمال شرقي سورية.وتحدثت قوات سورية الديموقراطية في بيان عن «معارك ضارية» في شرق مدينة منبج أسفرت عن سقوط 16 من مقاتليها، من دون الإشارة إلى تاريخ مقتلهم.