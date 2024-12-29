قتل 179 شخصا في تحطم طائرة كورية جنوبية، اليوم (الأحد). وأفادت مصادر ملاحية بأن الطائرة التابعة لشركة «جيجو إير» كانت تقل 175 راكباً و6 من طاقم الضيافة انحرفت عن المدرج أثناء رحلة عائدة من تايلند، وتحطمت في مطار موان الدولي جنوب البلاد. وتمكنت فرق الإطفاء من انتشال شخصين على قيد الحياة أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم. ورجحت إدارة الإطفاء أن يكون غالبية المسافرين الباقين قد لقوا حتفهم. وأوضح متحدث باسم شركة الطيران أن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737-800.من جهتها، أعلنت وزارة النقل أن المحققين يبحثون عن سبب هذه المأساة التي أودت بحياة العشرات، فيما كشفت إدارة الإطفاء أنّ الحادثة نجمت عن الطيور ورداءة الطقس. وأرجع رئيس مديرية الإطفاء في موان لي جيونغ-هيون، خلال مؤتمر صحفي، سبب الحادثة إلى الاصطدام بسرب من الطيور، إضافة إلى الظروف الجوية غير المواتية، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك، وفق ما نقلت وكالة يونهاب.من جهته، قدم الرئيس التنفيذي لشركة جيجو إير الكورية الجنوبية اعتذارا لعائلات قتلى ومصابي الحادثة. وقال كيم إي-باي إن دعم عائلات القتلى يمثل أولوية قصوى في الوقت الحالي.وكانت عدة مقاطع مصورة أظهرت لحظة خروج الطائرة العائدة من بانكوك عن المدرج واصطدامها بسياج، ثم اشتعال النيران فيها. ووثقت اللقطات التي بثت على وسائل إعلام محلية أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من الطائرة التي كانت محاطة باللهب والنيران.وشهد عام 2024 عدة حوادث طيران تعددت أسبابها سواء لأخطاء تقنية أو ظروف الطقس، رغم ذلك يجمع الخبراء على أن تلك الحالات لا تزال نادرة نسبياً، وأقل من حوادث الطرقات.