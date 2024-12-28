شدد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية بالقاهرة اللواء وائل ربيع على أهمية سرعة بناء جيش سوري قوي، خصوصاً بعد إسقاط نظام بشار الأسد، مؤكداً أن قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت كافة قدرات الجيش السوري على نطاق كبير، لمخاوفها الأمنية من النظام السوري الجديد، مستغلة بذلك حالة الاضطراب السياسي في البلاد.

وقال ربيع لـ«عكاظ» إن إعادة تشكيل الجيش السوري من جديد أمر يحتاج لوقت وتكاليف مالية كبيرة، لكنه أمر لا بد منه لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد حالياً، خصوصاً في ظل التوغل الإسرائيلي للأراضي السورية، موضحاً أن نزع السلاح من كافة الفصائل السورية والاندماج في جيش سوري واحد أمر مهم، حتى لا يتكرر سيناريو السودان من جديد.

وحذر المستشار ربيع من وجود أي عقائد دينية داخل قوات الجيش كونه يهدد الجيش نفسه، مبيناً أن بناء الجيش السوري في هذه المرحلة خطوة مهمة، يجب على القائمين على البلاد سرعة تنفيذها.

ولفت إلى أن حكومة تصريف الأعمال الموجودة حالياً والمستمرة حتى مارس القادم يجب أن تسعى لاستقرار الجيش للحفاظ على مؤسسات الدولة، خصوصاً أن البعض يرى أن هذا الأمر صعب في الوقت الحالي نتيجة للكثير من القضايا العالقة في الداخل وعلى رأسها شكل الحكم.

وأشار إلى أنه يجب المضي والسير قدماً نحو بناء الجيش وبما يؤدي إلى إشعار المواطن السوري بالاستقرار والأمن قبل انفلات الوضع العام، فالعملية السياسية في سورية يجب أن تمضي جنباً إلى جنب مع العملية العسكرية وبناء الجيش.