أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين» أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم اعتذاراً لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف عن تعرض طائرة أذربيجانية لحادثة مأساوية في المجال الجوي الروسي (الأربعاء) الماضي.وقالت الرئاسة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع علييف، وتناولت المكالمة بشكل مفصل «القضايا المتعلقة بتحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية يوم 25 ديسمبر بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان».وحسب البيان فإن بوتين «اعتذر عن وقوع الحادثة المأساوية في الأجواء الروسية، وأعرب عن تعازيه العميقة والصادقة لذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى».وأبلغ بوتين علييف أن طائرة الركاب الأذربيجانية حاولت أكثر من مرة الهبوط في مطار غروزني، في الوقت الذي تعرضت مدن غروزني وموزدوك وفلادي قوقاز لهجمات طائرات مسيرة قتالية أوكرانية، وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى لها.وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 263 من القانون الجنائي «انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي»، وتجري حاليّاً إجراءات التحقيق الأولية، ويتم استجواب المتخصصين المدنيين والعسكريين.وكشف بيان الكرملين أن اثنين من موظفي مكتب المدعي العام الأذربيجاني متواجدان في غروزني، ويعملان جنباً إلى جنب مع ممثلي النيابة العامة ولجنة التحقيق الروسيتين.وأضاف أن الخدمات المعنية لروسيا وأذربيجان وكازاخستان تتعاون بشكل وثيق في موقع الكارثة بالقرب من مدينة أكتاو.