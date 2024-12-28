نفى مصدر مصري الأنباء التي ترددت خلال وسائل إعلامية تابعة لتنظيم الإخوان عن زيارة قريبة لوزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي إلى دمشق للقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. وشدد المصدر على أن مصر حريصة على وحدة سورية وأمنها واستقرارها، وعدم التدخل في شؤونها.وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن وزير الخارجية يقوم حالياً بزيارة تشاد، وسيعود إلى القاهرة للقاء وزير الخارجية السوداني اليوم (السبت).وكانت السلطات المصرية قررت منع دخول الفلسطينيين القادمين من سورية إلى أراضيها حتى إشعار آخر. وحسب مصادر مطلعة، فإن القرار يشمل الفلسطينيين القادمين من سورية والسودان وليبيا والعراق واليمن.واتخذت السلطات المصرية قراراً مماثلاً بوقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأمريكية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية.