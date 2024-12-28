أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجمات إرهابية ضد ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع ومدون عسكري يغطي أحداث المنطقة العسكرية الشمالية.وأفاد الجهاز في بيان له، اليوم (السبت)، بأنه تم إحباط الأعمال الإرهابية التي خططت لها الخدمات الخاصة الأوكرانية ضد أحد كبار العسكريين ومدون عسكري يغطي أحداث العملية الروسية في أوكرانيا، بحسب مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.وكشف الجهاز عن اعتقال روسي بتهمة التحضير لهجمات إرهابية، بتعليمات من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، وبث مقطع فيديو يظهر فيه الشخص المعتقل واعترافاته.وأوضح أن المواطن الروسي المحتجز أجرى اتصالاً على "تليغرام" مع ضابط في المخابرات العسكرية الأوكرانية يُدعى أندريه، وبناءً على تعليماته، أخرج من مخبأ في منطقة موسكو عبوة ناسفة محلية الصنع بسعة حوالي 1.5 كجم من مادة تي إن تي، في علبة بلاستيكية مع تثبيت مغناطيسي وعناصر معدنية على هيئة كرات مموهة ومخفية على شكل مكبر صوت موسيقى محمول.وأضاف أن المتهم نفذ عمليات استطلاع في أماكن سكن المستهدفين بهدف تنفيذ المزيد من التفجيرات عن بعد. ووفق المركز، فإن المعتقل يقوم بالتعاون الآن مع أجهزة التحقيق.وكانت القوات الروسية أحبطت في وقت سابق، هجوماً إرهابياً في منطقة موسكو ضد المدير الأعلى لمؤسسة مجمع صناعي عسكري، خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية، وتم اعتقال سبعة أشخاص، ثلاثة منهم قاصرون.واتهمت الاستخبارات الروسية أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية بالاستعداد لشن ما وصفته بـ«هجمات إرهابية» على القواعد العسكرية الروسية في سورية.وأفادت الاستخبارات الروسية بأن الاستفزازات الأمريكية والبريطانية تهدف لدفع روسيا لإخلاء قواعدها العسكرية في سورية.