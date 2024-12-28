أشاد رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر بمواقف المملكة العربية السعودية الأخوية، ودعمها الدائم والمستمر لليمن في شتى المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية، وحرصها الدائم على تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في اليمن، مؤكداً أن الدعم الأخير المقدم لليمن يشكل امتداداً لكل الدعم المستمر لليمن في مختلف الظروف والأوقات، معرباً عن تقدير الشعب اليمني لقيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على عظيم المواقف إلى جانب اليمن والتي عكست متانة العلاقات الأخوية بين البلدين السعودية واليمن.

وقال إن الدفعة الرابعة من الدعم البالغة 500 مليون دولار سوف تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة اليمنيين وتمكن الحكومة اليمنية من الوفاء في التزاماتها ودفع رواتب الموظفين.

وأشاد خلال لقائه بمراسل «عكاظ» في اليمن سعيد الجعفري بالدور المهني لصحيفة عكاظ، وتغطيتها الإعلامية المتميزة في مواكبة الأحداث اليمنية، وحرصها على تقديم رسالة إعلامية متميزة تعكس أداءها المتطور كصحيفة رائدة في الساحة السعودية والعربية عموماً، متمنياً لها المزيد من التطور المهني.