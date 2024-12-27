أكد وزير المالية اليمني سالم بن بريك أن الدعم السعودي سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي، معرباً عن شكره وتقديره للقيادة السعودية على دعمهم السخي والمستمر للحكومة اليمنية، من خلال الإعلان اليوم عن إطلاق الدفعة الرابعة لدعم الموازنة العامة للدولة، بمبلغ 200 مليون دولار، إلى جانب 300 مليون دولار وديعه لدعم البنك المركزي اليمني.

وقال ابن بريك ل«عكاظ» إن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة واليمن، ودفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف تدهور العملة الوطنية، مما سيخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ويدعم مسار التعافي الاقتصادي.. مثمناً هذا الموقف الأصيل الذي يُجسد التزام المملكة بدعم استقرار اليمن وازدهاره.