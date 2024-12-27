قدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، عظيم الشكر والتقدير للمملكة قيادة وحكومة وشعباً على دعمهم المستمر للاقتصاد الوطني اليمني من خلال الوديعة الجديدة للبنك المركزي اليمني، والدفعة الأخرى من المنحة للموازنة العامة.

وقال العليمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «x»: «هذا الدعم يمثل التزاماً قوياً من جانب الأشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية».

وأضاف: «الشكر موصول للفريق الشقيق القائم على الملف اليمني برئاسة الأمير خالد بن سلمان، والمؤسسات السعودية الإنمائية والإنسانية التي تعمل بكل تفان وإخلاص على تخفيف المعاناة، وإعادة إعمار الخدمات، وتعزيز الأمن الغذائي لجميع اليمنيين».