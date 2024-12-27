كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي تفاصيل ما سيقوم به الرئيس المنتخب دونالد ترمب في اليوم الأول من تنصيبه في 20 يناير القادم، الذي سيحدد التوجه العام لولايته خلال السنوات الأربع، وأفاد بأنه وفريقه سيطلقون حملة «الصدمة والترويع»، على حد تعبير الموقع.وحسب التقرير، فإن ترمب يمهد ليوم أول «عاصف» له في البيت الأبيض بإصدار أوامر تنفيذية تتضمن العفو عن مثيري الشغب من أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وإغلاق حدود بلاده الجنوبية، إلى جانب التراجع عن بعض القرارات والقوانين والإجراءات بالإلغاء أو التفكيك أو التقليص، «وهو ما من شأنه أن يكون له تأثير على قطاعات واسعة من الاقتصاد الأمريكي».واستناداً إلى تحليل أجراه «أكسيوس» لمئات من خطابات ترمب ومؤتمراته الصحفية ومقابلاته، فإن وعوده في اليوم الأول تندرج إلى حد كبير تحت 3 محاور.أولها الهجرة، حيث قطع ترمب وعداً بمنع الرحلات الجوية التي تجلب المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وإعادة العمل بقرار تنفيذي كان قد أصدره في ولايته الأولى بحظر سفر مواطني بعض دول ذات غالبية مسلمة، بل وتوسيع نطاقه.وتعهد الرئيس المنتخب بإصدار أمر تنفيذي ينهي حق المواطنة بالميلاد، مما سيؤدي إلى صدام دستوري حول التعديل 14 الذي قد ينتهي به المطاف في المحكمة العليا.وفي المحور الثاني، يسعى ترمب إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الحروب الثقافية المحافظة التي هيمنت على سياسات الحزب الجمهوري خلال السنوات القليلة الماضية. وتشمل الأولويات الرئيسية لليوم الأول فرض حظر على برامج ومتطلبات التنوع والمساواة والشمول في جميع أروقة الحكومة الفيدرالية. ويرغب في منع المتحولين جنسياً من ممارسة الرياضة النسائية.أما المحور الثالث، فقد وعد بإلغاء 10 لوائح تنظيمية مقابل كل لائحة جديدة سنّتها إدارة بايدن. وتعهد بتسريع إصدار تصاريح التنقيب والتكسير الهيدروليكي. كما يعد تنصيبه إيذاناً ببدء العد التنازلي لهدفه المتمثل في خفض أسعار الطاقة بنسبة 50% لمدة عام واحد.ويخطط الرئيس المنتخب لاستهداف سياسات بايدن المتعلقة بالمناخ من خلال قطع الدعم عن السيارات الكهربائية، والتراجع عن معايير الانبعاثات، إضافة إلى الحد من عمليات التوظيف التي تؤثر على شركات صناعة السيارات.ووفقاً للموقع الأمريكي، فإن ترمب يعتزم تبني سياسة «حمائية» بفرض رسوم جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ولفت الموقع إلى أن العديد من وعود ترمب تتطلب موافقة الكونغرس عليها.