استبعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن تكون هناك صداقة بين روسيا والولايات المتحدة خلال القرن القادم.ونقلت وسائل إعلام روسية عن مدفيديف قوله على قناته في «تليغرام» اليوم(الجمعة): «لن تكون هناك صداقة بيننا خلال الـ100 عام القادمة، ولكن القتال مع أمريكا مكلف، ومن الواضح أن اندلاع أي نزاع مسلح مباشر بين الطرفين سيتصاعد إلى حرب نووية عالمية». وأضاف: «عندما ستنتهي الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا، فإن الشيء الأكثر منطقية بالنسبة لروسيا هو تجاهل الولايات المتحدة».ودعا إلى ضرورة معاقبة أوروبا في نهاية الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا الاتحادية، مطالبا بلصفح عن «الدول الضعيفة».واعتبر أن أوروبا «أصبحت المعقل الرئيسي لكراهية روسيا في العالم»، وهي التي عطلت اتفاقيات إسطنبول، وشجعت حملة العقوبات، وغذت كل شياطين الحرب الأكثر جنونا، دون حساب عواقب وخسائر أطراف الصراع.