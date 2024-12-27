عزل النواب الكوريون الجنوبيون الرئيس المؤقت هان داك-سو، باعتبار أنه «شارك بنشاط في التمرد» بعدما أعلن سلفه فرض الأحكام العرفية، رغم أنه تراجع عنها بعد ساعات.وأعلن رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك، اليوم(الجمعة)، أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك-سو قد أقرت، بتأييد النواب المشاركين في التصويت وعددهم ومن أصل 192 نائبا.ومن المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية أول جلسة استماع لها، اليوم، بشأن قضية الرئيس يون سوك يول الذي صوت البرلمان لصالح مساءلته وجرى إيقافه عن العمل بعد قيامه بمحاولة لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية. وستقرر المحكمة ما إذا كان سيتم إعادة يون إلى منصبه أو إقالته بشكل نهائي. ولدى المحكمة 180 يوما لاتخاذ قرار بشأن إعادة يون أو عزله، وفي السيناريو الأخير، سيتم عقد انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوما. وليس مطلوبا من يون حضور الجلسة، وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية أن ممثلين قانونيين له سيحضرون.يذكر أن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق في التاريخ الدستوري لكوريا الجنوبية التي يقدم فيها اقتراح عزل رئيس مؤقت إلى جلسة عامة للتصويت عليه، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.وتفاقم مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر، الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا.وكان حزب المعارضة الرئيسي (الحزب الديمقراطي)، أفصح، أمس (الخميس)، عن خطة للتصويت لمساءلة هان تمهيدا لعزله بعد أن رفض تعيين ثلاثة قضاة على الفور لشغل مواقع شاغرة في المحكمة الدستورية وقوله إن ذلك يتجاوز دوره كقائم بالأعمال.وقال متحدث باسم الحزب إن رفض هان يمثل إساءة استخدام للسلطة بهدف عرقلة محاكمة يون، مضيفا أن رئيس الوزراء نفسه كان «مشتبها به رئيسيا في التمرد».وبعد تمرير قرار العزل في البرلمان، سيتم تعليق مهام هان، وسيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تشوي سانج-موك منصب الرئيس المؤقت.