اتهم الجيش اللبناني اليوم (الخميس) قوات الاحتلال الإسرائيلية بالتوغل في عدة مناطق في جنوب لبنان، مؤكداً أن ذلك يعد خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداء واضحاً على السيادة اللبنانية.

وقال الجيش اللبناني في بيان إن القوات الإسرائيلية توغلت في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير، موضحاً أنه تم تعزيز الانتشار اللبناني هناك ومراقبة الوضع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأكد الجيش اللبناني أن قواته أغلقت الطرق المؤدية إلى وادي الحجير بسبب التحركات الإسرائيلية. جاء ذلك في الوقت الذي أعربت فيه «اليونيفيل» عن قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وأشارت إلى أن التدمير الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان يشكل انتهاكا واضحا للقرار الأممي 1701.

وكانت قناتا «العربية، والحدث» قد نقلتا عن مصادرهما قولهم إن إسرائيل استهدفت بغارة على البقاع بلبنان شحنة أسلحة استراتيجية لحزب الله، موضحتين أن شحنة أسلحة حزب الله دخلت من سورية فور سقوط نظام بشار الأسد.