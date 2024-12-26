تعرض مطار صنعاء ومواقع عسكرية حوثية لأكثر من 8 غارات اليوم (الخميس)، ما أدى إلى خروج المطار عن الخدمة بعد تدمير برج المراقبة والمدرج.وقال شهود عيان إن القصف الإسرائيلي يعد الأعنف، إذ سمع دوي أكثر من 8 انفجارات عنيفة في أقل من دقيقة، مبينين أن القصف استهدف أيضاً محيط قاعدة الديلمي الجوية ومحطة كهرباء حزيز في جنوب صنعاء.وأقرت وسائل إعلام حوثية باستهداف المقاتلات الإسرائيلية مطار صنعاء وميناء ومطار الحديدة في الغارات الإسرائيلية دون أن تحدد الخسائر التي منيت بها.بالمقابل، قالت هيئة البث الإسرائيلية: «إسرائيل تهاجم اليمن وحدها للمرة الرابعة، وتم إبلاغ الولايات المتحدة بذلك»، موضحة أن المواقع التي استهدفت في اليمن هي مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت الطاقة والنفط.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن الهجمات في اليمن جزء من حملة جديدة ستواصل إسرائيل شنها ضد الحوثيين، مبيناً أن الهجمات في اليمن ليست مثل سابقاتها.وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية قامت بتعطيل المطار الدولي في صنعاء من خلال تدمير برج المراقبة.