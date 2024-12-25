يناقش اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت غداً (الخميس) العديد من الملفات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها التطورات في سورية ولبنان.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في وقت سابق، دعم دول المجلس لكافة الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن واستقرار سورية، ووقوفها مع الشعب السوري مع تقديم كافة الدعم له، معرباً عن إدانة المجلس للهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية.

وشدد البديوي على رفض الدول الخليجية لمحاولة قوات الاحتلال انتهاك سيادة سورية ووحدتها، والتأكيد على مضامين البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ 45 التي عبرت عن الموقف الخليجي الثابت تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، كما أكد الأمين العام خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، جير بيدرسون، السبت على دعم الجهود التي تحقق الاستقرار والأمن للشعب السوري.

وأشار إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سورية بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسورية وشعبها.