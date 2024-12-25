قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو: إن القوات الروسية شنت هجوماً استهدف شبكة الكهرباء ومدناً في شرق البلاد بصواريخ كروز، وأخرى باليستية، اليوم (الأربعاء). وأضاف على منصة فيسبوك، أن روسيا تشن هجوماً مكثفاً على قطاع الطاقة، وأن الشركة المشغلة لمنظومة نقل الكهرباء فرضت قيوداً على الإمدادات لتقليل الأثر قدر الإمكان.فيما أعلن رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا إثر هجوم صاروخي روسي مكثف على المدينة الواقعة شمال شرق أوكرانيا. وأكدت القوات الجوية الأوكرانية أن خاركيف تعرَّضت لهجوم بصواريخ باليستية.وتحدث حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف، عن أضرار لحقت ببنية تحتية مدنية غير سكنية. وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك سيرهي ليساك: «إن الجيش الروسي يشن هجوماً مكثفاً على منطقة دنيبرو منذ الصباح، ويحاول تدمير شبكة الكهرباء في المنطقة».وتكثف روسيا هجماتها على قطاع الطاقة الأوكراني منذ الربيع، ما أدى إلى إلحاق أضرار بنصف قدرتها على توليد الكهرباء تقريباً، وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة في أنحاء البلاد.من جهته، أطلق الجيش الأوكراني تحذيراً من الهجمات الجوية بعد إطلاق روسيا صواريخ كروز. وبحسب السلطات المحلية، فإن سلاح الجو الأوكراني حلق بصواريخ في مناطق شرق البلاد ووسطها وجنوبها وغربها.وأطلقت روسيا 120 صاروخاً، و90 طائرة مسيّرة خلال هجوم صاروخي كبير في 17 نوفمبر، ما أسفر عن سقوط 7 على الأقل، وألحق أضراراً جسيمة بشبكة الكهرباء.وفرضت شركة توزيع الكهرباء (دي.تي.إي.كيه) عمليات قطع طارئ للتيار الكهربائي لفترات تصل إلى 8 ساعات في مناطق كبيرة من أوكرانيا.