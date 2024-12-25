أفادت وسائل إعلام قريبة من الإدارة السورية الجديدة بأنها تعتزم تقديم مذكرة إلى المحاكم الدولية لمطالبة إيران بدفع نحو 300 مليار دولار تعويضات للشعب السوري.وذكرت أن هذه الخطوة تجيء في إطار تحميل طهران مسؤولية الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية السورية خلال الحرب التي استمرت 13 عاماً، بحسب ما أوردت صحيفة «المدن».وكان وزيرخارجية إيران عباس عراقجي قال : من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سورية، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة.فيما دعا وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إيران إلى احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، محذرا عبر حسابه على منصة إكس، من بث الفوضى في سورية، وحمل طهران تداعيات التصريحات الأخيرة».