أفادت معلومات تركية بأن أكثر من 25 ألف لاجئ سوري عبروا الحدود التركية عائدين إلى سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، اليوم (الثلاثاء)، عن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، قوله: إن عدد العائدين إلى سورية في الأيام الـ15 الأخيرة، بلغ أكثر من 25 ألف شخص. وأضاف أن الحدود بين البلدين تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، وأن تركيا تستضيف نحو 2.92 مليون سوري، لافتا إلى أن أكثر من 500 ألف شخص من هؤلاء يعيشون في إسطنبول.وأفاد الوزير التركي بأنه سيتم إنشاء مكاتب لإدارة الهجرة داخل السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب لتسهيل إجراءات اللاجئين العائدين إلى سورية.وحسب كايا، فإن اللاجئين السوريين سيتمكنون من اصطحاب سياراتهم معهم، وهو ما كان مستحيلا في السابق.وكانت أرقام سابقة نشرتها السلطات التركية تحدثت عن عودة 7620 شخصا بين 9 و13 ديسمبر، أي بعد 4 أيام من سقوط النظام السابق.وتعتزم السلطات التركية التي تأمل عودة أعداد كبيرة من السوريين إلى بلدهم من أجل تخفيف المشاعر المعادية لهم بين السكان، السماح لفرد واحد من كلّ أسرة لاجئة بالسفر إلى سورية والعودة 3 مرات خلال النصف الأول من سنة 2025 تمهيدا للاستقرار في بلدهم.بدورها، قالت منظمة «هوستيدج إيد وورلدوايد» الأمريكية غير الحكومية، (الثلاثاء)، إنها على ثقة بأن الصحفي الأمريكي أوستن تايس الذي فقد أثره في سورية العام 2012 ما زال على قيد الحياة، لكنها لم تكشف أي معلومات حول مكان وجوده.وقال نزار زكا من المنظمة: «لدينا معلومات تفيد بأن أوستن كان لا يزال على قيد الحياة حتى يناير 2024، لكن الرئيس الأمريكي قال في أغسطس الماضي إنه على قيد الحياة، ونحن على ثقة بذلك».