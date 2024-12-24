أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم (الثلاثاء) التزام بلاده ببنود التفاهم لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، متهماً إسرائيل بمواصلة خروقاتها.وطالب ميقاتي خلال اجتماع للحكومة اللبنانية بوقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغلت فيها، موضحاً بأن ذلك أمر غير مقبول.وأشار إلى أن جولته في الجنوب أمس أظهرت مدى الحاجة إلى تعزيز الاستقرار لتمكين الجنوبيين من العودة إلى قراهم، مشدداً على ضرورة أن تضطلع اللجنة بالضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم.وحضر الاجتماع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون واللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب، وضمت رئيس اللجنة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز والأعضاء الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن إدغار لاوندس، وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارالدو لاثارو.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن مصادرة أكثر من 84 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة لحزب الله في جنوب لبنان، معظمها تم كشفها في المناطق المدنية داخل البيوت وبمحاذاتها وأسفلها.