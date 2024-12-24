أعلنت الجامعة العربية وقوفها إلى جانب الصومال في الدفاع عن أرضه وسيادته ووحدة وسلامة أرضه، ورفض التدخلات الخارجية، مؤكدة دعمها للدولة في بسط سلطاتها على كامل التراب الوطني الصومالي، وتمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال استقباله اليوم (الثلاثاء)، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال أحمد معلم فقي، الذي يزور القاهرة حالياً، إن موقف الجامعة العربية المساند للصومال واضح، وهو التضامن معه في الدفاع عن سيادته وأمنه وسلامة أراضيه، والتزامها الكامل بدعم مسيرة التنمية ومكافحة الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار في الصومال.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الصومالي عن تقدير الحكومة الصومالية لدعم الجامعة العربية المستمر لوحدة الصومال وسيادته.

وأشار المتحدث باسم الجامعة العربية جمال رشدي إلى أن الطرفين تطرقا لآخر تطورات الوضع في الصومال وفي منطقة القرن الأفريقي، وأكّدا ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الأمانة العامة والجانب الصومالي لدعم مسيرة التنمية الناجحة والماضية بثبات نحو تحقيق السلم والاستقرار، مشددا على ضرورة دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، وعلى الحفاظ على سيادة الصومال ووحدة أراضيه.