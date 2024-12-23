فيما تشهد مناطق الحوثي سخطاً شعبياً جراء تزايد الجرائم الحوثية بحق المدنيين والقبائل، قصفت مليشيا الحوثي اليوم (الإثنين) إحدى القرى السكنية في منطقة البومية بمديرية مقبنة غرب تعز بالقذائف مما تسبب بمقتل طفلتين وإصابة أخريين بجروح خطيرة.

وقالت مصادر طبية إن المليشيا الحوثية قصفت منزلا في قرية المنصف بمنطقة البومة غرب تعز بقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل طفلة على الحال، وإصابة 3 آخرين توفي أحدهم قبل أن يصل إلى المستشفى، مبينة أن الطفلين الجريحين لا يزالان في خطر نظراً إلى أن إصاباتهما بالغة، وتم إيداع جثتي الطفلين الآخرين في ثلاجة المستشفى بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

وتعد هذه الجريمة الثانية من نوعها التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق أهالي قرية البومية خلال أقل من أسبوعين، حيث استهدفت الأسبوع الماضي سوقاً شعبية مكتظة بالمتسوقين وقت الذروة ما أسفر عن مقتل 8 وإصابة 9 آخرين.

من جهة أخرى، تشهد مناطق سيطرة الحوثي انتشارا للجرائم بشكل ملفت وآخرها مقتل شاب برصاص مسلحين حوثيين في أحد شوارع صنعاء، وبحسب مصادر في صنعاء فإن المسلحين نصبوا كميناً لسيارة عصام عبد اللطيف بهرم، وقتلوه فيها ثم سرقوا السيارة.