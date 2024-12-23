نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر سعودي قوله: إن الأجهزة الأمنية السعودية طالبت ألمانيا في وقت سابق بضرورة تسليم المواطن الخمسيني «طالب العبدالمحسن» منفِّذ الهجوم على سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ.

وقال المصدر: إن السلطات السعودية حذّرت برلين مراراً من أنّه قد يكون شخصاً خطراً، فيما تعكف السلطات الألمانية على البحث عن إجابات بشأن ثغرات أمنية محتملة بعد هجوم دهس بسوق لهدايا عيد الميلاد أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصاب 235، وأعاد تسليط الضوء على الأمن والهجرة قبل انتخابات مبكرة.

ودعت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر إلى اعتماد قوانين أكثر صرامة للأمن الداخلي، تشمل قانونا جديدا لتعزيز قوات الشرطة إضافة إلى إدخال المراقبة بالمقاييس الحيوية، فيما أعلن نائب رئيس لجنة الأمن في البرلمان الألماني (البوندستاغ) أنه سيدعو لجلسة خاصة، وتساءل عن سبب عدم التحرك وفقا للتحذيرات السابقة بشأن الخطر الذي شكله المشتبه به الذي يعيش في ألمانيا منذ 2006.

من جهته، دعا حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، المعارض الرئيسي، إلى تعزيز أجهزة المخابرات. ومن المتوقع أن يشكل الحزب الحكومة القادمة بعد انتخابات ستُجرى في فبراير.

وقال المتحدث باسم الحزب جونتر كرينغز لصحيفة «هاندلسبلات»: «لم يعد بوسعنا أن نرضى بحقيقة قدوم المعلومات في كثير من الأحيان من أجهزة المخابرات الأجنبية فقط»، مضيفاً: «ولهذا السبب تحتاج سلطاتنا الأمنية الألمانية إلى مزيد من الصلاحيات المشابهة لتلك الأجهزة حتى تتمكن من اكتساب مزيد من المعرفة التي تملكها تلك الأجهزة، ولا سيما في المجال الرقمي».

وفي سياق آخر، قبضت الشرطة في مدينة بريمرهافن، شمال غرب ألمانيا، أمس (الإثنين)، على رجل هدد في مقطع فيديو على تطبيق تيك توك بارتكاب جرائم خطيرة في السوق المحلية لهدايا عيد الميلاد، وذكر الرجل في الفيديو أنه سيستهدف الأشخاص الذين يبدو مظهرهم كالعرب أو كشعوب البحر المتوسط في يوم عيد الميلاد.

وكشف رئيس مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية هولجر مونش للقناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد.دي.إف» أن ألمانيا تراجع التدابير الأمنية في أسواق هدايا عيد الميلاد وستعالج أي نقاط ضعف. وأكد مجدداً أن بلاده تلقت تحذيرا من السعودية في 2023 عن المشتبه به في هجوم ماغديبورغ.