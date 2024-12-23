حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من صعوبة الوضع عند حدود جنوب السودان مع فرار آلاف الأشخاص من السودان المجاور إثر اشتداد القتال.وقالت المنظمة غير الحكومية إنه في كل يوم من شهر ديسمبر يعبر أكثر من خمسة آلاف شخص الحدود من السودان إلى جنوب السودان، حيث تستشري أعمال عنف مختلفة ومنتظمة، إضافة إلى كوارث مناخية.ومنذ أبريل 2023 تدور الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، وأسفر القتال عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص.وتحدثت المنظمة أن تدفق الأشخاص على مدينة الرنك (قرب الحدود شمال شرق) والمناطق المحيطة بها تسبب في استهلاك شديد للموارد الشحيحة أصلا، ما ترك النازحين في مواجهة أزمة.وقال منسق الطوارئ لمنظمة أطباء بلا حدود في الرنك إيمانويل مونتوبيو في بيان «الوضع صعب للغاية، والموارد غير كافية بتاتاً».وبحسب المنظمة، فإن أكثر من 100 جريح، عدد كبير منهم يعاني من إصابات خطرة، ينتظرون الخضوع لعمليات جراحية، مؤكدة أن مركزي العبور في الرنك المصممين لاستيعاب ثمانية آلاف شخص كحد أقصى يضمان أكثر من 17 ألف شخص.