في أول زيارة يجريها مسؤول أردني إلى سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن أمله في تشكيل حكومة سورية تشمل الجميع، معلنا تأييد بلاده لعملية سياسية شاملة. وأكد استعداد عمّان لدعم جهود بناء سورية، باعتباره أمرا مهما للأردن والمنطقة.وقال خلال لقائه القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في دمشق، اليوم (الإثنين): إن عمّان تدعم العملية الانتقالية في سورية وصياغة دستور جديد.وحذر الصفدي من أن «تعميق إسرائيل توغلها في سورية يخلق صراعا بالمنطقة»، وطالب الأمم المتحدة بمساعدة سورية. وأكد حرص الأردن على تقديم كل سبل الدعم للاجئين السوريين، مشدداً على أن عودتهم إلى بلدهم يجب أن تكون طوعية. وأفاد وزير الخارجية الأردني بأن الدول العربية متفقة على دعم سورية في هذه المرحلة دون أي تدخل خارجي.وللأردن حدود برية مع سورية تمتد على 375 كيلومترا. وتقول عمّان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في العام 2011، ووفقا للأمم المتحدة، هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.وعاد 7250 سوريّا عبر الحدود الأردنية إلى بلدهم منذ سقوط حكم الأسد، بحسب ما أفاد وزير الداخلية الأردنية.وأجرى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي (اليوم الإثنين)، مباحثات مع مسؤولين سوريين. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عبر منصة إكس، إن الخليفي وصل دمشق على رأس وفد قطري رسمي رفيع المستوى لعقد لقاءات مع المسؤولين السوريين.وأضاف أن الوفد وصل على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحط في مطار العاصمة السورية دمشق منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري.وأعادت قطر فتح سفارتها في دمشق السبت الماضي بعد إغلاقها لمدة 13 عاما، ورُفع العلم القطري على مبنى السفارة لتعود إلى العمل من جديد.