كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه لا يوجد اتصال مباشر مع الحكم الحالي في سورية. وقال إن «دخولنا إلى سورية كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب في دول المنطقة».وأضاف في تصريح له، اليوم(الإثنين): «ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سورية إلى الأمام، وقبل ما حدث كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي».