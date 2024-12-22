أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب اليوم (الأحد) عزمه إنهاء الحرب في أوكرانيا والفوضى في الشرق الأوسط، وقال إنه سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، موضحاً بمناسبة أعياد الميلاد أنه سيوجه الجيش لإنشاء منظومة القبة الحديدية لحماية سماء أمريكا.وقال ترمب: «سنتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف»، مضيفاً: «أبلغت المسؤولين في المكسيك أن ما يجري على حدودنا غير مقبول»، في إشارة إلى تدفق المهاجرين نحو الحدود الأمريكية.وأشار إلى أن بلاده تتعرض للسرقة في قناة بنما، مشدداً على أن تأمينها أمر مهم للتجارة الأمريكية.وأوضح ترمب أنه رشح ستيفن ميران رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين.يذكر أن ميران عمل مستشاراً في وزارة الخزانة الأمريكية في الإدارة السابقة لترمب.