فيما لا تزال هناك خلافات على عدد السجناء الذين تطالب إسرائيل باستثنائهم، كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية اليوم (الأحد) أن إسرائيل وافقت على الإفراج عن نحو 200 فلسطيني من الصادرة بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.

وأوضحت المصادر أن الخلاف على هوية الأسرى الذين سيطلق سراحهم بعد استبعاد القيادي الأسير مروان البرغوثي ووفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي مطلع قوله إن السجين الأمني مروان البرغوثي، الذي يعتبر من أبرز القيادات الفلسطينية، لن يتم إطلاق سراحه حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي.

فيما توقّع مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات حل القضايا الخلافية بنهاية ديسمبر الجاري، إذ تأتي هذه التطورات في ظل ترقب إقليمي ودولي كبير بتشكيل صفقة التبادل المرتقبة خطوة مهمة في تهدئة الأوضاع وتعزيز فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني قوله إن إسرائيل وافقت على الإفراج عن نحو 200 فلسطيني من الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية، لكن ثمة خلافا حتى اللحظة على هوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.

في الوقت ذاته قالت مصادر فلسطينية إن المحادثات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة وصلت إلى مرحلة شبه نهائية.

في الوقت ذاته أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن مصدراً سياسياً رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية نقل سلسلة من الرسائل إلى عائلات محتجزين إسرائيليين لن يتم إدراجهم في أولى مراحل الاتفاق على صفقة تبادل الأسرى مع حماس، إذ وصف أحد الأشخاص مضمون الرسائل التي تم نقلها سراً عبر طرف ثالث بأنها مخيفة ومقلقة للغاية.