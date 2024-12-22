توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوكرانيا بمزيد من الدمار، غداة هجوم واسع بالمسيرات شنته كييف وطال برجا سكنيا في مدينة قازان، ولم يسفر عن وقوع إصابات. وقال في كلمة متلفزة خلال اجتماع حكومي، اليوم(الأحد): أيا كان ومهما حاولوا التدمير، سيواجهون دمارا مضاعفا، وسيندمون على ما يحاولون القيام به في بلادنا. وشنت أوكرانيا (السبت)، هجوما كبيرا بمسيّرات على مدينة قازان الروسية، على بعد ألف كيلومتر (620 ميلا) من الحدود، هو الأحدث في سلسلة هجمات جوية متصاعدة في إطار الصراع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات. وأفاد مسؤولون محليون بأن طائرة بلا طيار اصطدمت بمبنى سكني شاهق في المدينة التي يزيد عدد سكانها على 1.3 مليون نسمة، ما ألحق أضرارا بالمبنى دون أن يسفر ذلك عن ضحايا. وصعّدت أوكرانيا من هجماتها على أهداف داخل روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، خصوصا بعد أن منحتها واشنطن الشهر الماضي الإذن باستخدام صواريخ لضرب أهداف عسكرية في المناطق الروسية القريبة من الحدود بين البلدين.

واتهم الرئيس الروسي خصوم بلاده بتصعيد الوضع، ودعا إلى عدم إثارة المخاوف بشأن حرب عالمية ثالثة، لكنه أكد أن المخاطر كثيرة وهي تتزايد، ونحن نرى ما يفعله عدونا، هو يقوم بتصعيد الوضع. وقال: «إذا كان هذا ما يريدونه، فليكن كذلك.. ونحن سنقوم دائماً بالرد على أي تحدٍّ».ولم يستبعد بوتين تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، إذا كانت هناك رغبة في ذلك من جانب واشنطن، لافتاً إلى أن روسيا لن تبني علاقاتها مع الدول الأخرى إلا على أساس مصالحها.ورداً على سؤال حول سبل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، في لقاء مع قناة «روسيا 1»، اليوم (الأحد)، أكد أنه «يمكن فعل كل شيء، إذا كانت هناك رغبة.. لم نفقد هذه الرغبة أبداً»، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وتابع «إذا بنت روسيا علاقات مع دولة ما، فلن تبنيها إلا على أساس مصالح الدولة الروسية».وأكد بوتين في 19 ديسمبر الجاري، في «الخط المباشر»، أنه مستعد للتحدث والاجتماع مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وقال «أنا مستعد لهذه (المحادثة) في أي وقت، وسأكون مستعداً لعقد اجتماع إذا أراد ذلك».وأضاف: «لا أعرف متى سنلتقي؛ لأنه لا يقول أي شيء عن هذا الأمر، ولم أتحدث معه على الإطلاق منذ أكثر من أربع سنوات، وأنا مستعد لذلك، بالطبع، في أي وقت».وتابع بوتين: «إذا كان هناك يوماً ما لقاء مع الرئيس المنتخب حديثاً، فأنا متأكد من أنه سيكون لدينا شيء لنتحدث عنه».وعلى خلفية التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب، خصوصاً حلف شمال الأطلسي، وجهت موسكو انتقادات جديدة للحلف، واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن الناتو يستعد للحرب مع روسيا، مؤكداً أن بلاده تأخذ في الاعتبار هذه المخاطر في التخطيط العسكري ولا تنصح الغرب بتجربة ذلك.وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قال إن على ألمانيا أن تكون مستعدة للتصدي لأي هجمات هجينة من روسيا، بما في ذلك الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى دعم أحزاب أقصى اليمين والشعبوية.وقال لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية في تصريحات نشرت اليوم الأحد: «روسيا تشن هجمات هجينة، وألمانيا في بؤرة استهدافها».