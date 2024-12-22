أقر الجيش الأمريكي بأنه أسقط عن طريق الخطأ إحدى طائراته المقاتلة فوق البحر الأحمر في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد)، ما أجبر الطيارين على القفز بالمظلة.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنه تم إنقاذ الطيارين الاثنين، إلا أن أحدهما أصيب بجروح طفيفة بعد «حالة إطلاق نيران صديقة على ما يبدو» والتي لا تزال قيد التحقيق.وأفاد البيان بأن الطائرة المقاتلة من طراز F/A-18 Hornet، كانت تحلق فوق حاملة الطائرات هاري إس. ترومان. وأضاف أن إحدى السفن المرافقة لحاملة الطائرات، وهي الطراد الصاروخي جيتيسبيرج، أطلقت النار عن طريق الخطأ على الطائرة وأصابتها.وكانت القيادة المركزية الأمريكية شنت ضربات على 15 موقعاً تابعاً لجماعة الحوثي في اليمن، مؤكدة أن الأهداف شملت القدرات العسكرية الهجومية للحوثيين.وقال الجيش الأمريكي إنه أطلق النار على مسيرة وصواريخ حوثية فوق البحر الأحمر، أمس (السبت)، وهاجم مواقع قيادة وتحكم وتخزين صواريخ في صنعاء.