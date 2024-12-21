أعلن وزير الخارجية السوداني علي يوسف اليوم (السبت) أن بلاده لن تشارك في أي اجتماعات خارج نطاق منبر جدة، مشدداً على ضرورة العودة إلى المسار نفسه.

وأوضح يوسف في تصريحات صحفية: لسنا معنيين بـ«اجتماعات جنيف» ولا بالمشاركين فيها، مضيفاً: السودان مستعد للعودة إلى منبر جدة، إذا تم العمل على تنفيذ مخرجات الاتفاق، وقد أبلغنا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة بهذه الرغبة.

ولفت إلى أن «المبعوث الأممي يعلم أن اجتماعات جنيف ومن يشارك فيها لا يجدون اهتماماً من جانبنا»، مؤكداً أن مخرجات جدة هي المسار الذي يجب أن تكون العودة من خلاله.

بدوره قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة إنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية على أن تكون منهجية العمل وفق الأطر والممارسات الدبلوماسية، مؤكداً أهمية العمل تجاه القضايا التي تشغل السودانيين، وضرورة أن تكون لدى كل الأطراف الرغبة في إيجاد الحلول.