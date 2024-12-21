أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت)، أن بلاده تعكف على تقييم الأوضاع في سورية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن تطوراتها، خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، معلناً استعداد بلاده للتعاون مع الدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في المنطقة، لما له من تأثير على الأمن العالمي.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان إن السوداني شدد على ضرورة تضافر الجهود والعمل على مساعدة السوريين على إدارة شؤون بلدهم، دون أي تدخل يتعدى على سيادة ووحدة الأراضي السورية، فيما أوضح الوزير الإيطالي أن بلاده ترغب في توسيع علاقاتها مع العراق، وعبّر عن استعدادها لدعم استقرار المنطقة.وأكد وزير الدفاع الإيطالي التزام بلاده بتعزيز التعاون مع العراق، خصوصاً في ظل الوضع المعقد في الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية منع عودة خطر تنظيم «داعش» الإرهابي بعد أحداث سورية، ما يحوله إلى خطر يهدد أمن العراق والمنطقة.وقال وزير الدفاع الإيطالي: «لا ينبغي لقوى الشر أن تظهر مجدداً وتصبح تهديداً للأمن العالمي».