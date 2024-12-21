بعد ساعات من عقد اجتماع برئاسة قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع لقادة الفصائل المسلحة، وتأكيده على دمج الفصائل لتصبح مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد، أعلنت قيادة إدارة العمليات العسكرية في سورية اليوم (السبت)، تعيين مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية.

وشغل أبو قصرة الذي كان معروفاً باسم «أبو حسن 600» منصب القائد العام للجناح العسكري لـ«هيئة تحرير الشام»، ليصبح أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأبو قصرة من مواليد مدينة حلفايا في ريف حماة، وحاصل على البكالوريوس في الهندسة الزراعية.