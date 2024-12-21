أكد مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام أسامة بين يوسف القصيبي اليوم (السبت) أن جميع الفرق الميدانية للمشروع تتمتع بمستوى عالٍ من الاحترافية، وتسهم بجهود جبارة في تحقيق أهداف المشروع الإنسانية، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً في مكتب المشرع بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ضم قادة ونواب الفرق الهندسية في قطاع عدن والساحل الغربي، بحضور مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، ومدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن العميد قائد هيثم حلبوب.

وأوضح القصيبي أن الهدف الأسمى لعمل الفرق الهندسية هو تجنيب المواطن اليمني خطر الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المحررة كافة.

وناقش مدير عام مشروع «مسام» في الاجتماع الذي حضره قادة ومسؤولو العمليات والدعم اللوجستي في المشروع، مستوى الإنجاز الذي حققته الفرق الميدانية، والتحديات التي تواجهها، وسبل إيجاد حلول مبتكرة لتذليل العقبات وضمان استمرار عمليات نزع الألغام لحماية أرواح المدنيين الأبرياء، كما تفقد سير العمل الميداني في مناطق عمل المشروع في عدن والساحل الغربي.

وكرّم القصيبي أربع فرق من فرق «مسام» الـ17 العاملة في قطاع عدن والساحل الغربي، مشيداً بأدائها المتميز ومستوى الانضباط والإنجاز الذي حققته.

وأشار إلى أن هذه الفرق لعبت دوراً محورياً في نزع الألغام وإزالة العبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا الحوثية، ما أسهم في عودة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة، مبيناً أن تكريم الفرق المتميزة يأتي ضمن مبادرات المشروع لتحفيز الأداء المتميز وتشجيع جميع الفرق على تقديم أفضل ما لديها.