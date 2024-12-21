كشف مصدر قضائي اليوم (السبت) تسلم بلاده مذكرة إنتربول أمريكية لتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية السابق اللواء جميل الحسن، موضحاً أن المذكرة تسلمها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الخميس الماضي.وأشار إلى أن النائب العام وجه فوراً بتعميمها على كافة الأجهزة الأمنية والمرافق، وذلك في خطوة لتنفيذها وملاحقة جميل حسن الذي ولد في حمص سنة 1952، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي فيها، ثم انتسب إلى الكلية الحربية عام 1972 في ذات المدينة، وتخرج فيها عام 1976، برتبة ملازم جوّي.وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي قد وجه خلال جولة بالمطار (الخميس) بتشديد الإجراءات وعدم السماح بالسفر لمسؤولين سوريين مطلوبين في النظام السابق، مبيناً أنه جرى تعميم صور المطلوبين في قاعات الوصول وفي الصالونات وعند المنافذ ولا يمكن أن يحصل خطأ أمني.وكانت مصادر سورية قد قالت إن الحكومة الجديدة سلمت الإنتربول قائمة بـ 20 مطلوباً، بعدما أبدى استعداده للتعاون في تنفيذ مذكرات التوقيف.