أعلنت القيادة العامة لفصائل المعارضة المسلحة في سورية اليوم (السبت) تعيين أسعد الشيباني وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة. وبحسب التلفزيون السوري للمعارضة فإن الشيباني كان يتولى ملف العلاقات الخارجية في هيئة تحرير الشام.

وأفاد موقع «المعرفة» بأن الشيباني، الذي كان يقيم في تركيا حتى 2024، من مؤسسي جبهة النصرة مع أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، واتخذ عدة أسماء مستعارة منها: نسيم، أبو عائشة، أبو عمار الشامي، حسام الشافعي، وأخيراً زيد العطار.

وينحدر الشيباني من عائلة عربية من ريف الحسكة، وكان يدرس الترجمة في قسم التعليم المفتوح، وخلال رئاسته لـ«إدارة الشؤون السياسية»، التقى الشيباني مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الخارجية الكبرى العاملة في إدلب التي كانت تسيطر عليها هيئة تحرير الشام حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد، إضافة إلى ممثلين سياسيين ودبلوماسيين.