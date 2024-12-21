فيما وصفها البعض بأنها «مفاجأة»، أفصحت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» عن وجود 2000 جندي في سورية، في رقم أعلى بكثير من المعلن في السابق والمقدر بنحو 900 جندي أمريكي فقط.وقال المتحدث باسم الوزارة باتريك رايدر: كما تعلمون، دائماً كنا نقول إن هناك نحو 900 جندي أمريكي في سورية، علمت اليوم أن هناك عملياً حوالى 2000 جندي».وفجر العدد الجديد للقوات الأمريكية في سورية جدلاً في أمريكا، وعلق مراسل شبكة «سي إن إن» لشؤون الأمن القومي أليكس ماركوارت، بقوله: «هناك أسئلة حقيقية حول شفافية «البنتاغون» في هذه الحالة».وأضاف: «أعتقد أن هذا يعكس مخاوفهم بشأن ما يحدث في سورية، لقد شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الإجراءات الأمريكية ضد داعش في سورية». ولفت إلى أنه منذ سنوات، كنا نقول إن هناك 900 جندي أمريكي، لنكتشف بالأمس أن العدد أكثر من الضعف»وبحسب دراسات حول الانتشار العسكري الأجنبي في سورية، يتمركز الجنود الأمريكيون في 17 قاعدة و13 نقطة عسكرية، وجميعها قواعد ونقاط ثابتة، دون احتساب الحواجز والنقاط المتحركة أو المؤقتة. ولواشنطن 17 موقعاً في محافظة الحسكة، و9 في دير الزور، و3 بالرقة، فيما تضم كل من محافظات حمص وحلب وريف دمشق واحدة لكل منها.ومن أبرز قواعدها عين عيسى (شمال)، وتل أبيض (على الحدود مع تركيا)، إضافة إلى كوباني أو عين العرب (ريف حلب الشمالي). ورميلان (شرق القامشلي)، وتل بيدر (شمال الحسكة)، الشدادي (قرب مدينة الشدادي).