أفصح وزير الخارجية عباس عراقجي عن معلومات جديدة بشأن لقائه الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قبيل سقوط نظامه قبل عدة أيام في دمشق. وقال عراقجي طلبت منه رفع معنويات الجيش التي وصلت إلى الحضيض، على حد قوله.وأضاف أن «الحكومة السورية كانت تتمتع باستقلالية عملياتية ولم تكن تحت سيطرة إيران وروسيا»، معتبرا أن الحديث عن تبعية «مجموعات المقاومة» لإيران فكرة خاطئة.يذكر أن وزير الخارجية الإيراني زار دمشق مطلع ديسمبر قبل نحو أسبوع من سقوط نظام الأسد، حيث التقى بشار وسلمه رسالة من بلاده، وكشف حينها مصدر مطلع مقرب من الحكومة الإيرانية أن عراقجي أوضح للأسد أن طهران «لم تعد في وضع يسمح لها بإرسال قوات لدعمه». وقال المصدر «إن الأسد أصبح يشكل عبئا أكثر منه حليفا»، وفق ما نقلت عنه «فاينانشيال تايمز».