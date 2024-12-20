استيقظ سكان العاصمة الأوكرانية، اليوم (الجمعة)، على وقع دوي انفجارات بعد سلسلة تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ باليستية من روسيا. وحذرت القوات الجوية الأوكرانية من أنّ صاروخا باليستيا رُصد من الشمال، بعد نحو ثلاث سنوات من اندلاع أسوأ حرب في شرقي أوروبا. وأبلغت السلطات الأوكرانية عن وقوع هجمات صاروخية في مدينة خيرسون الجنوبية، حيث قتل شخص واحد وأصيب ستة، وفي بلدات وقرى أخرى. وتصاعد دخان كثيف فوق العاصمة الأوكرانية، في وقت أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إصابة شخصين في أعقاب الانفجارات.وأكدت وزارة الدفاع الروسية شن هجوم على منشآت عسكرية أوكرانية ردًا على الهجوم في روستوف.وتتقدم القوات الروسية في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا بهدف استعادة مدينة كوبيانسك التي سيطرت عليها خلال العام الأول من الحرب. وسيطر الجيش الروسي على المدينة في بداية الحرب، ثم استعادتها القوات الأوكرانية خلال هجوم مضاد في سبتمبر 2022.وتشكل كوبيانسك مركزا مهما للسكك الحديد ويعبرها نهر أوسكيل الذي أصبح خط مواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية.وتتعرّض المناطق الحدودية الروسية للنيران الأوكرانية بشكل متكرر، وقد استهدف هجومان منفصلان الأسبوع الماضي روستوف وكذلك منطقة بريانسك (غرب)، ما أدى إلى نشوب حريق في مستودع نفط وإلحاق أضرار «بمنشأة صناعية».