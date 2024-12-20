" data-responsive="https://www.okaz.com.sa/uploads/images/2024/12/20/2454482.jpg" data-src="https://www.okaz.com.sa/uploads/images/2024/12/20/2454482.jpg"> تم نسخ الرابط استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي 2:09 1 دقيقة للقراءة يبدو أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن صاروخه الجديد «أوريشنيك» لم تكن مجرد استعراض للقوة، بل استفز الرئيس الأوكراني بشكل كبير وأثار غضبه. People are dying, and he thinks it’s “interesting”... Dumbass. pic.twitter.com/JyJ9ok0fok — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2024 فقد بدأت القصة عندما زعم بوتين أن صاروخ «أوريشنيك» الروسي لا يمكن اعتراضه بواسطة الدفاعات الجوية، وحث الغرب وأوكرانيا على «إجراء تجربة تكنولوجية». اقترح ضرب منشأة في كييف واقترح بوتين إجراء «مبارزة عالية التقنية في القرن الحادي والعشرين»، داعياً الغرب وأوكرانيا تحديد بعض المواقع لضربها مقترحاً تسمية منشأة في العاصمة كييف، وأضاف موجهاً كلامه للغرب «ركزوا كل دفاعاتكم الجوية هناك وسنضرب بأوريشنيك ونرى ما سيحدث». في المقابل، استفز هذا التصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصف بوتين بـ«الأخرق». وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي، معلقاً على مقطع فيديو لبوتين يتحدث عن غزو موسكو لأوكرانيا: «الناس يموتون، وهو يعتقد أن هذا»مثير للاهتمام.. أخرق
تم نسخ الرابط استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي 2:09 1 دقيقة للقراءة يبدو أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن صاروخه الجديد «أوريشنيك» لم تكن مجرد استعراض للقوة، بل استفز الرئيس الأوكراني بشكل كبير وأثار غضبه. People are dying, and he thinks it’s “interesting”... Dumbass. pic.twitter.com/JyJ9ok0fok — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2024 فقد بدأت القصة عندما زعم بوتين أن صاروخ «أوريشنيك» الروسي لا يمكن اعتراضه بواسطة الدفاعات الجوية، وحث الغرب وأوكرانيا على «إجراء تجربة تكنولوجية». اقترح ضرب منشأة في كييف واقترح بوتين إجراء «مبارزة عالية التقنية في القرن الحادي والعشرين»، داعياً الغرب وأوكرانيا تحديد بعض المواقع لضربها مقترحاً تسمية منشأة في العاصمة كييف، وأضاف موجهاً كلامه للغرب «ركزوا كل دفاعاتكم الجوية هناك وسنضرب بأوريشنيك ونرى ما سيحدث». في المقابل، استفز هذا التصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصف بوتين بـ«الأخرق». وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي، معلقاً على مقطع فيديو لبوتين يتحدث عن غزو موسكو لأوكرانيا: «الناس يموتون، وهو يعتقد أن هذا»مثير للاهتمام.. أخرق". صاروخ أورشينيك الروسي ( متداولة على مواقع التواصل)
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«عكاظ» (جدة) okaz_online@
استيقظ سكان العاصمة الأوكرانية، اليوم (الجمعة)، على وقع دوي انفجارات بعد سلسلة تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ باليستية من روسيا. وحذرت القوات الجوية الأوكرانية من أنّ صاروخا باليستيا رُصد من الشمال، بعد نحو ثلاث سنوات من اندلاع أسوأ حرب في شرقي أوروبا. وأبلغت السلطات الأوكرانية عن وقوع هجمات صاروخية في مدينة خيرسون الجنوبية، حيث قتل شخص واحد وأصيب ستة، وفي بلدات وقرى أخرى. وتصاعد دخان كثيف فوق العاصمة الأوكرانية، في وقت أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إصابة شخصين في أعقاب الانفجارات.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية شن هجوم على منشآت عسكرية أوكرانية ردًا على الهجوم في روستوف.


وتتقدم القوات الروسية في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا بهدف استعادة مدينة كوبيانسك التي سيطرت عليها خلال العام الأول من الحرب. وسيطر الجيش الروسي على المدينة في بداية الحرب، ثم استعادتها القوات الأوكرانية خلال هجوم مضاد في سبتمبر 2022.وتشكل كوبيانسك مركزا مهما للسكك الحديد ويعبرها نهر أوسكيل الذي أصبح خط مواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وتتعرّض المناطق الحدودية الروسية للنيران الأوكرانية بشكل متكرر، وقد استهدف هجومان منفصلان الأسبوع الماضي روستوف وكذلك منطقة بريانسك (غرب)، ما أدى إلى نشوب حريق في مستودع نفط وإلحاق أضرار «بمنشأة صناعية».