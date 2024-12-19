كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي-اليمني الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ اليوم (الخميس)، عن مبادرة سعودية يمنية لتأسيس مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بين البلدين، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن المبادرة خلال ملتقى مجلس الأعمال السعودي-اليمني المقرر عقده الأحد القادم بمكة المكرمة.

وقال بن محفوظ: «المبادرة تهدف لتعزيز الأمن الغذائي بالسعودية واليمن وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي»، مضيفاً: «إنشاء مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بين السعودية واليمن يعتبر أحد الحلول الواعدة لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والبيئة الاقتصادية بتلك المناطق، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي».

وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي-اليمني عن أمله بأن تساهم مبادرة تأسيس المدن الغذائية الذكية في تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل بالمناطق الحدودية، وخلق فرص عمل للسكان المحليين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي-اليمني التقى أخيراً رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، وجرى بحث دور المجلس في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

يذكر أن إنشاء المدن الغذائية الذكية في المناطق الحدودية بين السعودية واليمن يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي في تلك المناطق، باستخدام التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية، الري الذكي، والطاقة المتجددة، مما يستدعي الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والموارد البشرية.