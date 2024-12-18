ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المكافأة المقدرة بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على زعيم المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع، المعروف بلقب «أبو محمد الجولاني»، لا تزال سارية.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر التكهن بما ستفعله الإدارة الأمريكية إذا تم اعتقال أحمد الشرع وتسليمه للولايات المتحدة.

وذكر ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي دوري أن الوعد بدفع مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، لا يزال ساري المفعول وسيبقى سارياً، وفقاً لوكالة «تاس» الروسية.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة «NBC» التلفزيونية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تدرس إمكانية رفع «هيئة تحرير الشام» التي أطاحت ببشار الأسد، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مشيرة إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار يعني إلغاء مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات حول زعيم المجموعة.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في 10 مايو 2017 عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل تزويدها بمعلومات عن (أبو محمد الجولاني) زعيم تنظيم جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً).